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В Николаевской области из-за российской атаки загорелось хозяйственное здание

21 января 2024 12:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Николаевской области из-за российской атаки загорелось хозяйственное здание
Пожар в Николаевской области Фото: МВД Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Николаевской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел из-за российской атаки. В ночь на 21 января Россия беспилотником атаковала один из населенных пунктов Снигиревской громады.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Отмечается, что из-за обстрелов загорелось хозяйственное здание, однако пожарным быстро удалось ликвидировать возгорание.

"Повреждения также получили дом и летняя кухня. Информация о пострадавших не поступала", — добавили в сообщении.

Обстрелы региона 20 января

В свою очередь в пресс-службе Николаевской ОГА отметили, что вражеские артиллерийские обстрелы 20 января потерпело село Дмитровка, что находится в Куцурубской громаде. В результате этого пострадал гараж и легковой автомобиль.

"Также вчера в 12:31 артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет", — добавили в сообщении.

последствия обстрелов в Николаевской области
Скриншот сообщения из Facebook Николаевской ОВА

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Марганецкой громады, которая располагается в Никопольском районе Днепропетровской области. Отмечается, что местные жители слышали взрывы 21 января после полуночи.

МВД
ГСЧС
обстрелы
Николаевская область
атака

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