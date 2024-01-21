В Николаевской области из-за российской атаки загорелось хозяйственное здание
В Николаевской области бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, который произошел из-за российской атаки. В ночь на 21 января Россия беспилотником атаковала один из населенных пунктов Снигиревской громады.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Последствия обстрелов в Николаевской области
Отмечается, что из-за обстрелов загорелось хозяйственное здание, однако пожарным быстро удалось ликвидировать возгорание.
"Повреждения также получили дом и летняя кухня. Информация о пострадавших не поступала", — добавили в сообщении.
Обстрелы региона 20 января
В свою очередь в пресс-службе Николаевской ОГА отметили, что вражеские артиллерийские обстрелы 20 января потерпело село Дмитровка, что находится в Куцурубской громаде. В результате этого пострадал гараж и легковой автомобиль.
"Также вчера в 12:31 артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Пострадавших нет", — добавили в сообщении.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Марганецкой громады, которая располагается в Никопольском районе Днепропетровской области. Отмечается, что местные жители слышали взрывы 21 января после полуночи.
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