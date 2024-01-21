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На Миколаївщині через російську атаку загорілася господарча будівля

21 січня 2024 12:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Миколаївщині через російську атаку загорілася господарча будівля
Пожежа у Миколаївській області. Фото: МВС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Миколаївській області бійці ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася через російську атаку. В ніч проти 21 січня Росія безпілотником атакувала один із населених пунктів Снігурівської громади.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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Зазначається, що через обстріл загорілася господарча будівля, проте пожежникам швидко вдалося ліквідувати загорання.

"Пошкоджень також зазнали будинок та літня кухня. Інформація щодо постраждалих не надходила", — додали у повідомленні.

Обстріли регіону 20 січня

Своєю чергою в пресслужбі Миколаївської ОВА зазначили, що ворожих артилерійських обстрілів 20 січня зазнало село Дмитрівка, що знаходиться в Куцурубській громаді. Внаслідок цього постраждав гараж та легковий автомобіль.

"Також вчора о 12:31 артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає", — додали у повідомленні. 

наслідки обстрілів у Миколаївській області
Скриншот допису з Facebook Миколаївської ОВА

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстріляли населені пункти Марганецької громади, що розташовується в Нікопольському районі Дніпропетровської області. Зазначається, що місцеві жителі чули вибухи 21 січня після опівночі. 

МВС
ДСНС
обстріли
Миколаївська область
атака

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