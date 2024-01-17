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В Кировоградской области задержали шпиона, следившего за боевыми самолетами ВСУ

17 января 2024 11:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Кировоградской области задержали шпиона, следившего за боевыми самолетами ВСУ
Сотрудники СБУ проводят следственные действия. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины задержала российского информатора. Мужчина шпионил за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины в Кировоградской области.

Об этом сообщили в СБУ.

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Задержан информатор РФ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили информатора российских спецслужб, собиравшего информацию о Воздушных Силах ВСУ на территории Кировоградской области.

"Прежде всего, его интересовали направления и частота полетов украинских боевых самолетов, в том числе фронтовых бомбардировщиков и истребителей", — говорится в сообщении.

Кроме того, вражеский агент предпринимал попытки следить за оперативными аэродромами военной авиации, пунктами управления и складами с боеприпасами Вооруженных Сил Украины.

Полученные сведения злоумышленник посылал в специализированные телеграммы-каналы, которые были созданы спецслужбами России для сбора разведывательной информации об украинских защитниках.

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Сотрудник СБУ проводит следственные действия. Фото: СБУ

Что известно об информаторе

Следствие установило, что российским информатором оказался житель Кропивницкого. Более трех месяцев назад на него обратила внимание агентура российских захватчиков из-за антиукраинских сообщений мужчины в соцсетях.

Всю дальнейшую коммуникацию с кафирами мужчина осуществлял через подконтрольные им интернет-ресурсы.

"Для сбора развединформации злоумышленник самостоятельно объезжал регион и скрыто фиксировал военные объекты Сил обороны", — добавили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении подразделений ВСУ.

Колаборанту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины задержала члена российской частной военной компании "Вагнер", прибывшего в Украину для проведения диверсий. Боевик готовил удары России, которые должны были оставить Киев без электроснабжения.

СБУ
война
Украина
Кировоградская область
Коллаборант
авиация

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