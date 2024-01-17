В Кировоградской области задержали шпиона, следившего за боевыми самолетами ВСУ
Служба безопасности Украины задержала российского информатора. Мужчина шпионил за боевыми самолетами Вооруженных сил Украины в Кировоградской области.
Об этом сообщили в СБУ.
Задержан информатор РФ
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили информатора российских спецслужб, собиравшего информацию о Воздушных Силах ВСУ на территории Кировоградской области.
"Прежде всего, его интересовали направления и частота полетов украинских боевых самолетов, в том числе фронтовых бомбардировщиков и истребителей", — говорится в сообщении.
Кроме того, вражеский агент предпринимал попытки следить за оперативными аэродромами военной авиации, пунктами управления и складами с боеприпасами Вооруженных Сил Украины.
Полученные сведения злоумышленник посылал в специализированные телеграммы-каналы, которые были созданы спецслужбами России для сбора разведывательной информации об украинских защитниках.
Что известно об информаторе
Следствие установило, что российским информатором оказался житель Кропивницкого. Более трех месяцев назад на него обратила внимание агентура российских захватчиков из-за антиукраинских сообщений мужчины в соцсетях.
Всю дальнейшую коммуникацию с кафирами мужчина осуществлял через подконтрольные им интернет-ресурсы.
"Для сбора развединформации злоумышленник самостоятельно объезжал регион и скрыто фиксировал военные объекты Сил обороны", — добавили в СБУ.
Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении в несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении подразделений ВСУ.
Колаборанту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее мы рассказывали, что Служба безопасности Украины задержала члена российской частной военной компании "Вагнер", прибывшего в Украину для проведения диверсий. Боевик готовил удары России, которые должны были оставить Киев без электроснабжения.
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