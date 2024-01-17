На Кіровоградщині затримали шпигуна, який стежив за бойовими літаками ЗСУ

Співробітники СБУ проводять слідчі дії. Фото: скриншот

Служба безпеки України затримала російського інформатора. Чоловік шпигував за бойовими літаками Збройних сил України у Кіровоградській області.

Про це повідомили в СБУ.

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Кіберфахівці Служби безпеки викрили інформатора російських спецслужб, який збирав інформацію про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області.

"Насамперед його цікавили напрямки і частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів", — говориться у повідомленні.

Окрім того, ворожий агент здійснював спроби стежити за оперативними аеродромами військової авіації, пунктами управління та складами з боєприпасами Збройних Сил України.

Отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Телеграм-каналів, які були створені спецслужбами Росії для збору розвідувальної інформації про українських захисників.

Співробітник СБУ проводить слідчі дії. Фото: СБУ

Що відомо про інформатора

Слідство виявило, що російським інформатором виявився мешканець Кропивницького. Більше трьох місяців тому на нього звернула увагу агентура російських загарбників через антиукраїнські дописи чоловіка у соцмережах.

Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси.

"Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони", — додали в СБУ.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення підрозділів ЗСУ.

Колаборанту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України затримала члена російської приватної військової компанії "Вагнер", який прибув в Україну для проведення диверсій. Бойовик готував удари Росії, що мали залишити Київ без електропостачання.