На Кіровоградщині затримали шпигуна, який стежив за бойовими літаками ЗСУ
Служба безпеки України затримала російського інформатора. Чоловік шпигував за бойовими літаками Збройних сил України у Кіровоградській області.
Про це повідомили в СБУ.
Затримали інформатора РФ
Кіберфахівці Служби безпеки викрили інформатора російських спецслужб, який збирав інформацію про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області.
"Насамперед його цікавили напрямки і частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів", — говориться у повідомленні.
Окрім того, ворожий агент здійснював спроби стежити за оперативними аеродромами військової авіації, пунктами управління та складами з боєприпасами Збройних Сил України.
Отримані відомості зловмисник надсилав до спеціалізованих Телеграм-каналів, які були створені спецслужбами Росії для збору розвідувальної інформації про українських захисників.
Що відомо про інформатора
Слідство виявило, що російським інформатором виявився мешканець Кропивницького. Більше трьох місяців тому на нього звернула увагу агентура російських загарбників через антиукраїнські дописи чоловіка у соцмережах.
Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси.
"Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони", — додали в СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.
Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення підрозділів ЗСУ.
Колаборанту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Раніше ми розповідали, що Служба безпеки України затримала члена російської приватної військової компанії "Вагнер", який прибув в Україну для проведення диверсій. Бойовик готував удари Росії, що мали залишити Київ без електропостачання.
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