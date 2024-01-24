На Херсонщине ликвидировали белорусского лейтенанта, воевавшего на стороне РФ

Документы лейтенанта из Беларуси. Фото: Telegram / Андрей Цаплиенко

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали в Крынках Херсонской области белорусского лейтенанта Дениса Лазарева, воевавшего в составе российской армии. Захватчик штурмовал Крынки в составе 328-го полка 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Украинские военные 23 января в Крынках уничтожили белоруса Лазарева 1976 года рождения, воевавшего на стороне россиян.

Документы лейтенанта из Беларуси. Фото: Telegram / Андрей Цаплиенко

"Он штурмовал Крынки в составе 328-го полка новой 104-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов. Военный билет белорусу выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения. Судя по документам, в 2003-2004 годах Лазарев служил в воинской части №6135720, дислоцированной в столице Беларуси. Также погибший имел с собой железнодорожный билет из Севастополя в Рязань на 9 января и из Рязани в Ульяновск на 11-е", — указал Цаплиенко.

Паспорт Лазарева. Фото: Telegram / Андрей Цаплиенко

По словам журналиста, 104-я десантно-штурмовая дивизия дислоцируется именно в Ульяновске.

"Месяц назад британская разведка сообщала, что эта дивизия понесла критические потери во время штурма Крынок. Первый подтвержденный случай участия белорусов в боях за Крынки", — добавил Цаплиенко.

Военный билет Лазарева. Фото: Telegram / Андрей Цаплиенко

Скриншот поста Цаплиенко

Напомним, бойцы 35-й бригады морской пехоты уничтожили военного РФ на левобережье Херсона. Речь идет о пропагандисте Моисее, которого ликвидировали возле Крынок.

Добавим, российская армия обстреляла Херсонскую городскую территориальную громаду днем 23 января. В результате атаки известно об одной жертве и троих пострадавших.