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На Херсонщині ліквідували білоруського лейтенанта, який воював на боці РФ

24 січня 2024 08:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Херсонщині ліквідували білоруського лейтенанта, який воював на боці РФ
Документи лейтенанта з Білорусі. Фото: Telegram / Андрій Цаплієнко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Бійці Збройних сил України ліквідували у Кринках, що на Херсонщині, білоруського лейтенанта Дениса Лазарєва, який воював у складі російської армії. Загарбник штурмував Кринки у складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Ліквідація в Кринках білоруського загарбника Лазарєва

Українські військові 23 січня у Кринках знищили білоруса Лазарєва 1976 року народження, який воював на боці росіян.

Документи лейтенанта з Білорусі
Документи лейтенанта з Білорусі. Фото: Telegram / Андрій Цаплієнко

"Він штурмував Кринки у складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Військовий квиток білорусові видав військкомат Мінського району у грудні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення. Судячи з документа, у 2003-2004 роках Лазарєв служив у військовій частині №61357, дислокованій у столиці Білорусі. Також загиблий мав із собою залізничний квиток із Севастополя до Рязані на 9 січня та з Рязані до міста Ульяновська на 11-те", — вказав Цаплієнко.

Паспорт Лазарєва
Паспорт Лазарєва. Фото: Telegram / Андрій Цаплієнко

За словами журналіста, 104-та десантно-штурмова дивізія дислокується саме в Ульяновську.

"Місяць тому британська розвідка повідомляла, що ця дивізія зазнала критичних втрат під час штурму Кринок. Перший підтверджений випадок участі білорусів у боях за Кринки", — додав Цаплієнко.

Військовий квиток Лазарєва
Військовий квиток Лазарєва. Фото: Telegram / Андрій Цаплієнко
Скриншот допису Цаплієнка
Скриншот допису Цаплієнка

Нагадаємо, бійці 35-ї бригади морської піхоти знищили військового РФ на лівобережжі Херсонщини. Йдеться про пропагандиста Мойсея, якого ліквідували поблизу Кринок.

Додамо, російська армія обстріляла Херсонську міську територіальну громаду вдень 23 січня. Внаслідок атаки відомо про одну жертву та троє постраждалих.

Білорусь
війна
ЗСУ
Україна
Херсонська область
ліквідація
Росія

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