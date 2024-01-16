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На израильско-египетской границе произошла стрельба

16 января 2024 01:15
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
На израильско-египетской границе произошла стрельба – что известно
Флаги Израиля и Египта. Фото: АА
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

На израильско-египетской границе произошла стрельба. В нем были задействованы представители ЦАХАЛ и вооружены контрабандисты наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

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"Недавно около 20 подозреваемых, в том числе несколько вооруженных, прибыли с египетской территории в район границы с Израилем, прилегающей к открытию Ницана", — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что находившиеся вблизи города Ницана на юге страны военнослужащие открыли огонь в сторону вооруженных.

В результате зафиксировали попадания.

Напомним, боевики ХАМАС планировали теракты в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Такое заявление опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Также мы сообщали, что Израиль продолжит боевые действия против террористической группировки ХАМАСа. Принят бюджет страны на 2024 год, направленный именно на это.

Израиль
стрельба
Египет

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