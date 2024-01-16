На ізраїльсько-єгипетському кордоні сталася стрілянина - що відомо

Прапори Ізраїлю та Єгипту. Фото: АА

На ізраїльсько-єгипетському кордоні сталася стрілянина. У ній були задіяні представники ЦАХАЛ та озброєні контрабандисти наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

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"Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем, що прилягає до відкриття Ніцана", — йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ заявили, що військовослужбовці, які перебували поблизу міста Ніцана, що розташоване на півдні країни, відкрили вогонь у бік озброєних.

Внаслідок цього зафіксували влучання.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу планували теракти в Європі, Африці та на Близькому Сході. Таку заяву опублікувала канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Також ми повідомляли, що Ізраїль продовжить вести бойові дії проти терористочного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.