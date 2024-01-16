Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow На ізраїльсько-єгипетському кордоні сталася стрілянина arrow

На ізраїльсько-єгипетському кордоні сталася стрілянина

16 січня 2024 01:15
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
На ізраїльсько-єгипетському кордоні сталася стрілянина - що відомо
Прапори Ізраїлю та Єгипту. Фото: АА
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

На ізраїльсько-єгипетському кордоні сталася стрілянина. У ній були задіяні представники ЦАХАЛ та озброєні контрабандисти наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

Читайте також:

Що сталося на кордоні з Ізраїлем та Єгиптом

"Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем, що прилягає до відкриття Ніцана", — йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ заявили, що військовослужбовці, які перебували поблизу міста Ніцана, що розташоване на півдні країни, відкрили вогонь у бік озброєних.

Внаслідок цього зафіксували влучання.

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу планували теракти в Європі, Африці та на Близькому Сході. Таку заяву опублікувала канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Також ми повідомляли, що Ізраїль продовжить вести бойові дії проти терористочного угруповання ХАМАСу. Ухвалений бюджет країни на 2024 рік, спрямований саме на це.

Ізраїль
стрілянина
Єгипет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі