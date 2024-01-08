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На Авдеевском направлении в плен сдалась группа оккупантов — детали

8 января 2024 23:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Авдеевском направлении в плен сдалась группа оккупантов — детали
Российские военнопленные. Иллюстративное фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

Об этом заявил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Вчера снова около десяти захватчиков сдались в плен. Как и сутки перед тем", — сказал он.

Штупун рассказал, что за месяц было около сотни таких случаев — это связано с погодой.

"И сейчас в связи с морозами мы ожидаем, что их будет гораздо больше, потому что достаточно трудно удержаться в поле с такой экипировкой, которая у большинства российских военнослужащих", — отметил военный.

Он пояснил, что на этом направлении российские захватчики сдаются в плен преимущественно из-за нежелания продолжать боевые действия в случае опасности для себя.

Речь идет о тех случаях, когда их неожиданно застают украинские бойцы — тогда "они просто не сопротивляются".

Напомним, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские захватчики были удивлены хорошим отношением к ним в плену.

Также мы писали, что пленник российского офицера из Санкт-Петербурга рассказал, как его отправили штурмовать Синьковку Харьковской области. Он говорит, что командование просто отправило его туда налегке.

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