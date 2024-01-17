Мобилизация украинских студентов летом 2024 — когда возможно вручение повестки

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация . В этот особый период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Тех, кого ВВК сочла годными и кто не имеет отсрочки, могут призвать на военную службу. При определенных обстоятельствах забрать в ряды ВСУ могут и студенты.

Итак, при каких условиях это возможно и кто может попасть под мобилизацию уже этим летом, рассказываем дальше в материале.

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Да, прежде всего, следует заметить, что в соответствии со ст. 23 ЗУ " О мобилизационной подготовке и мобилизации ", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период:

соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;

соискатели профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

Важно, что это касается тех, кто учится по дневной или дуальной форме получения образования. То есть "заочников" старше 27 лет могут мобилизовать.

В каких случаях студентов могут мобилизовать

Пока военнообязанный имеет подтверждающий документ, что он студент, аспирант или докторант дневной и дуальной формы обучения, он получает отсрочку от мобилизации. При этом следует помнить, что отсрочка не предоставляется автоматически, ее следует оформить в ТЦК и СП.

В то же время студентов могут мобилизовать в так называемое "промежуточное", переходное между учебами время. Например, в большинстве высших учебных заведений бакалавры получают диплом в конце июня или начале июля, приказ о зачислении в магистратуру вступает в силу в начале сентября, то есть фактически с начала июля до начала сентября военнообязанный не имеет права на отсрочку.

Еще одним основанием для вручения повестки студенту есть его отчисления, исключения из учебного заведения. После того, как решение об отчислении вступает в силу, право на отсрочку теряется.

Следовательно, мобилизовать могут студентов:

заочной формы обучения;

в промежуточное время;

которые были отчислены;

которые добровольно решили присоединиться к рядам ВСУ;

которые своевременно не подтвердили свое право на отсрочку в ТЦК и СП, прошли ВЛК и получили мобилизационное распоряжение.

Могут ли студентам вручать повестку и как правильно реагировать в таком случае

Законом не возбраняется вручать повестки студентам колледжей и университетов. Иногда если студент предъявит студенческий билет сотрудникам военкомата, они могут решить не вручать повестку.

Если военнообязанному студенту или аспиранту была вручена повестка в ТЦ КСП, игнорировать ее нельзя. Следует явиться в ТЦК с актуальными документами, подтверждающими статус студента (аспиранта) дневной формы обучения и ссылаться на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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