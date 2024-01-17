Мобілізація українських студентів влітку 2024 — коли можливе вручення повістки

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Тих, кого ВЛК визнала придатними й хто не має відстрочки, можуть призвати на військову службу. За певних обставин забрати до лав ЗСУ можуть і студентів.

Тож, за яких умов це можливо та хто може потрапити під мобілізацію вже цього літа, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, перш за все, слід зауважити, що відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти;

докторанти.

Важливо, що це стосуються тих, хто навчається за денною або дуальною формами здобуття освіти. Тобто "заочників" старше 27 років можуть мобілізувати.

Коли студентів можуть мобілізувати

Але право на відстрочнення від мобілізації студенти мають лише на час навчання.

Тобто студенти очної або дуальної форми навчання мають право на відстрочення протягом часу, коли вони перебувають у відповідному статусі, тобто до отримання дипломів. Доки військовозобов’язаний має підтверджувальний документ, що він є студентом, аспірантом чи докторантом денної та дуальної форми навчання, він отримує відстрочення від мобілізації.

Студентів можуть мобілізувати у так званий "проміжний", перехідний між навчаннями час. Наприклад, коли особа є абітурієнтом, вступає після закінчення коледжу до університету, після закінчення бакалаврату у вищому навчальному закладі до магістратури, після закінчення ЗВО до аспірантури та перед вступом на докторантуру.

Наприклад, зазвичай у більшості вищих навчальних закладів бакалаври отримують диплом у кінці червня - на початку липня, наказ про зарахування до магістратури набирає чинності на початку вересня, тобто фактично від початку липня до початку вересня військовозобов'язаний не має права на відстрочення.

Ще однією підставою вручення повістки студентові до отримання диплому є його відрахування, виключення з навчального закладу. Доки студента не відрахують, доки нема наказу про це, діє право на відстрочення. Коли рішення про відрахування набере чинності, військовозобов'язаний припиняє бути студентом та може бути мобілізованим.

Законом не забороняється вручати повістки студентам коледжів та університетів. Іноді, якщо студент пред'явить студентський квиток співробітникам військкомату, вони можуть вирішити не вручати повістку.

Що робити, якщо повістку було вручено

Якщо військовозобов'язаному студенту чи аспіранту була вручена повістка до ТЦ КСП, ігнорувати її не можна. Потрібно з’явитися до ТЦК з актуальними документами, що підтверджують статус студента (аспіранта) денної форми навчання та посилатися на п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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