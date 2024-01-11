Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников в четырех областях — что известно

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

Российское Минобороны заявило, что сегодня ночью, 11 января, беспилотники атаковали четыре области. Речь идет о Ростовской, Тульской, Калужской и Воронежской.

Об этом сообщают Минобороны РФ и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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"11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что дежурными средствами ПВО якобы были сбиты три украинских беспилотника над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью один беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов области.

По его словам, никто не пострадал и возгорания не было. Однако Гусев заявил, что на месте работают все оперативные службы.

Пост Гусева. Фото: скриншот

Напомним, в сети появились фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда в Нижнем Тагиле. В результате этого произошел подрыв железной дороги у нефтебазы.

Также мы писали, что в Ростовской области возле Шахты нашли тело российского пропагандиста Александра Рыбина. В последний раз он выходил в прямой эфир 30 декабря из временно оккупированного Мариуполя.