Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников в четырех областях — что известно arrow

Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников в четырех областях — что известно

11 января 2024 09:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников в четырех областях — что известно
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российское Минобороны заявило, что сегодня ночью, 11 января, беспилотники атаковали четыре области. Речь идет о Ростовской, Тульской, Калужской и Воронежской.

Об этом сообщают Минобороны РФ и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Читайте также:

Атака БпЛА в России

"11 января около 04:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что дежурными средствами ПВО якобы были сбиты три украинских беспилотника над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

null
Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что ночью один беспилотник пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов области.

По его словам, никто не пострадал и возгорания не было. Однако Гусев заявил, что на месте работают все оперативные службы.

null
Пост Гусева. Фото: скриншот

Напомним, в сети появились фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда в Нижнем Тагиле. В результате этого произошел подрыв железной дороги у нефтебазы.

Также мы писали, что в Ростовской области возле Шахты нашли тело российского пропагандиста Александра Рыбина. В последний раз он выходил в прямой эфир 30 декабря из временно оккупированного Мариуполя.

россия
война
Минобороны
россияне
беспилотники

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме