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Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників у чотирьох областях — що відомо

11 січня 2024 09:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників у чотирьох областях — що відомо
Безпілотник у небі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російське Міноборони заявило, що сьогодні вночі, 11 січня, безпілотники атакували чотири області. Йдеться про Ростовську, Тульську, Калузьку та Воронезьку.

Про це повідомляють Міноборони РФ та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

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"11 січня близько 04:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони заявили, що черговими засобами ППО нібито було збито три українські безпілотники над територією Ростовської, Тульської та Калузької областей.

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Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що вночі один безпілотник пробив покрівлю нежитлової будівлі в одному з муніципалітетів області.

За його словами, ніхто не постраждав та загоряння не було. Однак Гусєв заявив, що на місці працюють усі оперативні служби.

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Допис Гусєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото вибухових пристроїв, які були закріплені на цистернах поїзда у Нижньому Тагілі. Внаслідок цього стався підрив залізниці біля нафтобази.

Також ми писали, що у Ростовській області біля міста Шахти знайшли тіло російського пропагандиста Олександра Рибіна. Востаннє він виходив у прямий ефір 30 грудня з тимчасово окупованого Маріуполя.

росія
війна
Міноборони
росіяни
безпілотники

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