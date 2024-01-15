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Министр энергетики рассказал, что означают попытки оккупантов скрыть ситуацию на ЗАЭС

15 января 2024 20:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Министр энергетики рассказал, что означают попытки оккупантов скрыть ситуацию на ЗАЭС
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнергетики
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что оккупанты пытаются скрыть реальную ситуацию на Запорожской атомной электростанции. По его словам, это означает, что есть риск большого инцидента.

Об этом Герман Галущенко сказал в эфире телемарафона.

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"С учетом того, что станция не выдает мощность с сентября прошлого года, и поскольку не проходит никаких работ по поддержанию оборудования на станции, и если учесть восемь блэкаутов ЗАЭС из-за обстрелов, то все это приближает риск большого инцидента", — отметил Галущенко.

Отметим, что ранее захватчики отказали в доступе к реакторному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС новой группе экспертов МАГАТЭ.

Напомним, россияне продолжают терроризировать из Энергодара противоположную сторону Днепра. Под постоянные вражеские обстрелы попадают города Никополь и Марганец, а также окрестные деревни.

Также мы писали, что один из энергоблоков на Запорожской атомной электростанции переведен в состояние горячей остановки, несмотря на требования Госатомрегулирования. Оккупанты продолжают пренебрегать безопасностью всей Европы.

Герман Галущенко
война
Минэнерго
ЗАЭС
оккупанты

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