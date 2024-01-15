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Міністр енергетики розповів, що означають спроби окупантів приховати ситуацію на ЗАЕС

15 січня 2024 20:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Міністр енергетики розповів, що означають спроби окупантів приховати ситуацію на ЗАЕС
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Міненергетики
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що окупанти намагаються приховати реальну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. За його словами, це означає, що існує ризик великого інциденту.

Про це Герман Галущенко сказав в ефірі телемарафону.

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Окупанти приховують ситуацію на ЗАЕС

"З урахуванням того, що станція не видає потужність з вересня минулого року, і оскільки не відбувається жодних робіт з підтримання устаткування на станції, і якщо врахувати вісім блекаутів ЗАЕС через обстріли, то все це наближає ризик великого інциденту", — зазначив Галущенко.

Зазначимо, що раніше загарбники відмовили в доступі до реакторної зали енергоблока №6 Запорізької АЕС новій групі експертів МАГАТЕ.

Нагадаємо, росіяни продовжують тероризувати з Енергодара протилежний бік Дніпра. Під постійні ворожі обстріли потрапляють міста Нікополь та Марганець, а також навколишні села. 

Також ми писали, що один із енергоблоків на Запорізькій атомній електростанції переведений у стан гарячої зупинки попри вимоги Держатомрегулювання. Окупанти продовжують нехтувати безпекою усієї Європи. 

Герман Галущенко
війна
Міненерго
ЗАЕС
окупанти

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