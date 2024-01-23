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Мэр Энергодара рассказал о текущей ситуации в городе

23 января 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Мэр Энергодара рассказал о текущей ситуации в городе
Временно оккупированный Энергодар. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В Энергодаре осталось всего 20% населения, поэтому туда принудительно свозят россиян. Также наблюдаются проблемы с обеспечением лекарством и перебоями с отоплением, электричеством и водой.

Об этом Новини.LIVE рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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В последнее время в Энергодаре обстрелов нет, поэтому ЗАЭС работает без перебоев и нет обесточивания. Так что местные надеются, что эту зиму они переживут.

Однако есть проблемы в других областях — в частности, в медицинской и коммунальной.

"Много обращений от жителей, которые еще остаются там, относительно ненадлежащего медицинского обслуживания и нехватки критических лекарств. В коммунальной сфере также много нареканий, потому что сейчас в городе осталось где-то 20% населения, и невозможно с таким количеством населения обеспечить полностью хозяйственную составляющую и составляющую жизнеобеспечения, поэтому есть определенные проблемы — проблемы с отоплением, проблемы с водо- и электрообеспечением. Они временные, но тем не менее они есть", — сообщил Дмитрий Орлов.

Также в последнее время из-за нехватки населения в городе началась так называемая демографическая миграция.

"Они с материковой части, даже отдаленных уголков России, принудительно завозят людей для того, чтобы они выполняли определенные работы", — рассказал мэр Энергодара.

Напомним, Владимир Путин недавно заявил, что не откажется от временно оккупированных территорий Украины — мол, это невозможно.

больницы
Запорожская область
обстрелы
Энергодар
оккупанты
оккупация

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