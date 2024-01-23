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Мер Енергодара розповів про поточну ситуацію в місті

23 січня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Мер Енергодара розповів про поточну ситуацію в місті
Тимчасово окупований Енергодар. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

В Енергодарі лишилося лише 20% населення, тож туди примусово звозять росіян. Також спостерігаються проблеми із забезпеченням ліками та перебої з опаленням, електрикою та водою. 

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов. 

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Останнім часом в Енергодарі обстрілів немає, тож ЗАЕС працює без перебоїв та немає знеструмлення. Тож місцеві сподіваються, що цю зиму вони переживуть. 

Однак є проблеми в інших сферах — зокрема, у медичній та комунальній.

"Багато звернень від мешканців, які ще лишаються там, стосовно неналежного медичного обслуговування і нестачі критичних ліків. У комунальній сфері також є багато нарікань, бо зараз в місті лишилося десь 20% населення і неможливо з такою кількістю населення забезпечити повністю господарську складову і складову життєзабезпечення, тому є певні проблеми — проблеми з опаленнням, проблеми з водо- та електрозабезпеченням. Вони тимчасові, але тим не менш вони є", — повідомив Дмитро Орлов. 

Також останнім часом через нестачу населення в місті почалася так звана демографічна міграція. 

"Вони з материкової частини, навіть віддалених куточків Росії, примусово завозять людей для того, щоб вони певні роботи виконували", — розповів мер Енергодара. 

Нагадаємо, Володимир Путін нещодавно заявив, що не відмовиться від тимчасово окупованих територій України — мовляв, це неможливо. 

лікарні
Запорізька область
обстріли
Енергодар
окупанти
окупація

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