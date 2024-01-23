Мер Енергодара розповів про поточну ситуацію в місті

Тимчасово окупований Енергодар. Фото: росЗМІ

В Енергодарі лишилося лише 20% населення, тож туди примусово звозять росіян. Також спостерігаються проблеми із забезпеченням ліками та перебої з опаленням, електрикою та водою.

Про це Новини.LIVE розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Останнім часом в Енергодарі обстрілів немає, тож ЗАЕС працює без перебоїв та немає знеструмлення. Тож місцеві сподіваються, що цю зиму вони переживуть.

Однак є проблеми в інших сферах — зокрема, у медичній та комунальній.

"Багато звернень від мешканців, які ще лишаються там, стосовно неналежного медичного обслуговування і нестачі критичних ліків. У комунальній сфері також є багато нарікань, бо зараз в місті лишилося десь 20% населення і неможливо з такою кількістю населення забезпечити повністю господарську складову і складову життєзабезпечення, тому є певні проблеми — проблеми з опаленнням, проблеми з водо- та електрозабезпеченням. Вони тимчасові, але тим не менш вони є", — повідомив Дмитро Орлов.

Також останнім часом через нестачу населення в місті почалася так звана демографічна міграція.

"Вони з материкової частини, навіть віддалених куточків Росії, примусово завозять людей для того, щоб вони певні роботи виконували", — розповів мер Енергодара.

Нагадаємо, Володимир Путін нещодавно заявив, що не відмовиться від тимчасово окупованих територій України — мовляв, це неможливо.