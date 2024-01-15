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Майже два роки в полоні — історія українського прикордонника

15 січня 2024 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Майже два роки в полоні — історія українського прикордонника
Повернення українських військових з полону. Фото: t.me/Koord_shtab
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Український прикордонник Олексій Білоусов провів у російському полоні майже два роки. Під час крайнього обміну він повернувся додому і був вражений, як окупанти марять Радянським Союзом.

Історію військового розповіли в Держприкордонній службі.

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Історія українського прикордонника 

"Прикордонник Олексій Білоусов провів у російському полоні майже два роки. Захисник брав участь у запеклих боях за Маріуполь, де й потрапив у ворожу неволю. Нещодавно, під час крайнього обміну, Олексій повернувся на рідну землю", — йдеться у повідомленні. 

Сам військовий розповідає, коли вийшов з "Азовсталі" і разом зі своїми побратимами наткнувся на росіян, які казали здатися в полон, але він втік. Проте незадовго його помітив патруль "ДНР" і затримав.

"Вони вважають нас зомбованими, а я вважаю їх. Вони ніякого уявлення не мають як ми живемо в Україні. Ми знали їх зарплату з розмов і це мізер. В камері сиділи люди, які їздять на джипах, мали прекрасні будинки, подорожували світом, а вони розповідають, як все погано в Україні і в Радянському Союзі було краще. Вони хворі люди", — йдеться у повідомленні.

Олексій також поділився історією, як він вже їхав на обмін. Спершу він думав, що їх знову перевезуть в іншу в'язницю, але вже по дорозі побачив, що їде додому.

"Коли перетнули російський кордон і їхали по Харківській області, то мене дуже вразило, що люди стояли на нашому шляху і вітали нас. Це було дуже... Дуже зачепило", — ділиться емоціями прикордонник. 

Військовий наголосив, що свобода це всередині. Можна бути в полоні, але бути вільним. 

Нагадаємо, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Також ми писали, що фотографії визволених з полону людей оприлюднив Президент України Володимир Зеленський.

Крім того, представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Росія утримує три тисячі цивільних українців у полоні. Керівництво держави працює над поверненням громадян до України та очікує на позитивний результат.

прикордонники
військові
полонені
війна в Україні

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