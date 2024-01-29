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Літаки РФ "впустили" ще дві авіабомби в Бєлгородській області, — росЗМІ

29 січня 2024 13:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Літаки РФ "впустили" ще дві авіабомби в Бєлгородській області, — росЗМІ
Авіабомба ФАБ-250М-62 під російським бомбардувальником Су-34М. Ілюстративне фото: Militarnyi
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські літаки скинули дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області. Бомби знешкодили, однак довелося евакуювати 150 людей.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як вказують російські видання, нерозірвану ФАБ-250 вияивли 27 січня в хуторі Постников у Корочанському районі. Ще одну авіабомбу було знайдено в селі Стрілецьке Бєлгородського району. З населених пунктів РФ довелося евакуювати близько 150 жителів, щоб знешкодити снаряди.

"27 січня авіабомбу ФАБ-250 виявили в хуторі Постников Корочанського району. Жителів вирішили не евакуювати. Цього самого дня таку саму авіабомбу знайшли в селі Стрілецьке Бєлгородського району. Бомбу було знайдено на вулиці Лісовій, влада ухвалила рішення про евакуацію приблизно 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння повітряної зброї постраждалих немає. Раніше, 21 січня, таку ж авіабомбу знайшли у водоймі в районі хутора Іонівка. Наслідком її падіння стало часткове пошкодження місцевої дамби.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського літака "ІЛ-76" у Бєлгородській області. Триває досудове розслідування.

Додамо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію, спрямовану на ослаблення Росії. У Бєлгородській області було знищено два комплекси "Панцирь-С1".

Бєлгородська область
літаки
Бєлгород
Росія
авіабомба
бомба

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