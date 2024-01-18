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Кулеба заявил, что Запад платит дважды из-за российских схем по обходу санкций

18 января 2024 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Кулеба заявил, что Запад платит дважды из-за российских схем по обходу санкций
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Западные страны платят два раза, когда их запчасти оказываются в российских ракетах. В частности, Запад отдает средства на восстановление Украины и несет репутационные убытки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Украинского завтрака в Давосе.

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Западные запчасти в российских ракетах

По его словам, в течение последних двух лет в российских ракетах, которые сбивает украинская ПВО, специалисты находят много западных запчастей.

Кулеба отмечает, что 95% современного оружия РФ поставляется из западных стран не из-за того, что санкции бездействуют, а потому что РФ создала "прекрасные" схемы, чтобы их обходить.

"У Запада лучшая финансовая разведка в мире. Я не верю, что у них нет возможностей отследить эти схемы и закрыть их, потому что вы платите дважды. Во-первых, вы платите тем, что помогаете Украине восстановиться после атак России. Во-вторых, вы платите своей репутацией, когда Украину разрушают ракеты, потому что ваши запчасти как элементы этого оружия доходят до России", — объяснил дипломат.

Выступление Кулебы в Давосе

На полях Всемирного экономического форума в Давосе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил войну в Украине и в Газе. По его словам, разница в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.

Также он озвучил приоритеты Украины на 2024 год. По его словам, это противовоздушная оборона, самолеты, ракеты и то, что нужно для электронной борьбы.

Кроме того, Кулеба заявил, что больше обеспокоен ведением политики будущего президента США, чем его именем. Он подчеркнул, что Украина будет работать с любым президентом.

санкции против России
Дмитрий Кулеба
МИД
ППО
война в Украине

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