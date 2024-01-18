Кулеба заявив, що Захід платить двічі через російські схеми з обходу санкцій

Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Західні країни платять два рази, коли їхні запчастини опиняються в російських ракетах. Зокрема, Захід віддає кошти на відновлення України та несе репутаційні збитки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Українського сніданку в Давосі.

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Західні запчастини в російських ракетах

За його словами, протягом останніх двох років в російських ракетах, які збиває українська ППО, фахівці знаходять багато західних запчастин.

Кулеба зазначає, що 95% сучасної зброї РФ постачається із західних країн не через те, що санкції не діють, а тому що РФ створила "прекрасні" схеми, аби їх обходити.

"У Заходу найкраща фінансова розвідка у світі. Я не вірю, що в них немає можливостей відстежити ці схеми і закрити їх, тому що ви платите двічі. По-перше, ви платите тим, що допомагаєте Україні відновитися після атак Росії. По-друге, ви платите своєю репутацією, коли Україну руйнують ракети, тому що ваші запчастини як елементи цієї зброї доходять до Росії", — пояснив дипломат.

Виступ Кулеби в Давосі

На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоб відмовитися від допомоги Україні.

Також він озвучив пріоритети України на 2024 рік. За його словами, це протиповітряна оборона, літаки, ракети та те, що потрібно для електронної боротьби.

Крім того, Кулеба заявив, що більше переймається веденням політики майбутнього президента США, аніж його ім'ям. Він наголосив, що Україна працюватиме з будь-яким президентом.