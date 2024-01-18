Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Кулеба заявив, що Захід платить двічі через російські схеми з обходу санкцій arrow

Кулеба заявив, що Захід платить двічі через російські схеми з обходу санкцій

18 січня 2024 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кулеба заявив, що Захід платить двічі через російські схеми з обходу санкцій
Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Західні країни платять два рази, коли їхні запчастини опиняються в російських ракетах. Зокрема, Захід віддає кошти на відновлення України та несе репутаційні збитки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час Українського сніданку в Давосі.

Читайте також:

Західні запчастини в російських ракетах

За його словами, протягом останніх двох років в російських ракетах, які збиває українська ППО, фахівці знаходять багато західних запчастин. 

Кулеба зазначає, що 95% сучасної зброї РФ постачається із західних країн не через те, що санкції не діють, а тому що РФ створила "прекрасні" схеми, аби їх обходити. 

"У Заходу найкраща фінансова розвідка у світі. Я не вірю, що в них немає можливостей відстежити ці схеми і закрити їх, тому що ви платите двічі. По-перше, ви платите тим, що допомагаєте Україні відновитися після атак Росії. По-друге, ви платите своєю репутацією, коли Україну руйнують ракети, тому що ваші запчастини як елементи цієї зброї доходять до Росії", — пояснив дипломат. 

Виступ Кулеби в Давосі

На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоб відмовитися від допомоги Україні.

Також він озвучив пріоритети України на 2024 рік. За його словами, це протиповітряна оборона, літаки, ракети та те, що потрібно для електронної боротьби.

Крім того, Кулеба заявив, що більше переймається веденням політики майбутнього президента США, аніж його ім'ям. Він наголосив, що Україна працюватиме з будь-яким президентом.

санкції проти Росії
Дмитро Кулеба
МЗС
ППО
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі