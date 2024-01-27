Кулеба спрогнозировал, сможет ли Украина в этом году полностью контролировать свое небо

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: РБК-Украина

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что в нынешнем году Украина сможет обеспечить полный контроль над украинским небом. По его словам, это возможно, при условии получения достаточного количества самолетов F-16, дронов, ракет и средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом на совместной с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом пресс-конференции в Киеве сообщил Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД отметил, что планы о полном контроле украинского неба вполне реалистичны. При этом он отметил важность сотрудничества с Литвой.

"Все реалистично, и этому научила нас война. Если мы получим F-16, если у нас будут собственные боевые и разведывательные дроны — именно в этом важность нашего сотрудничества с Литвой, если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это все достижимо", — считает Кулеба.

Министр отметил, что все сотрудничество с международными партнерами уже на этапе реализации и "ничего беспрецедентного здесь нет, нам просто необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в должное время".

"Именно над этим мы работаем, и именно поэтому Европейский фонд мира очень важен, он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит истребители F-16 от Дании строго по плану. Пока рисков срыва программы передачи самолетов нет, они в ближайшее время прибудут в Украину.

Добавим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что война с Россией может быть решена, если Украина получит необходимые ресурсы. Он добавил, что наше государство предлагает Западу лучшее соглашение в мире.