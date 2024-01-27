Кулеба спрогнозував, чи зможе Україна цього року повністю контролювати своє небо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що цьогоріч Україна зможе забезпечити повний контроль над українським небом. За його словами це можливо, за умови отримання достатньої кількості літаків F-16, дронів, ракет та засобів радіоелектронної боротьби.

Про це на спільній з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві повідомив Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС зауважив, що плани про повний контроль українського неба є цілком реалістичні. При цьому він наголосив на важливості співпраці з Литвою.

"Все реалістично, і цього навчила нас війна. Якщо ми отримаємо F-16, якщо у нас будуть власні бойові та розвідувальні дрони — саме в цьому є важливість нашого співробітництва з Литвою, якщо у нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це все досяжно", — вважає Кулеба.

Міністр зазначив, що наразі всі співпраці з міжнародними партнерами вже на етапі реалізації і "нічого безпрецедентного тут немає, нам просто необхідно отримати всі ці елементи у достатній кількості і в належний час".

"Саме над цим ми працюємо, і саме тому Європейський фонд миру є дуже важливим, він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України", — підкреслив очільник української дипломатії.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба, заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 від Данії суворо за планом. Наразі ризиків зриву програми передачі літаків немає, вони найближчим часом прибудуть до України.

Додамо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що війна з Росією може бути вирішена, якщо Україна отримає необхідні ресурси. Він додав, що наша держава пропонує Заходу найкращу угоду в світі.