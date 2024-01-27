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Кулеба спрогнозував, чи зможе Україна цього року повністю контролювати своє небо

27 січня 2024 17:08
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кулеба спрогнозував, чи зможе Україна цього року повністю контролювати своє небо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що цьогоріч Україна зможе забезпечити повний контроль над українським небом. За його словами це можливо, за умови отримання достатньої кількості літаків F-16, дронів, ракет та засобів  радіоелектронної боротьби.

Про це на спільній з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві повідомив Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС зауважив, що плани про повний контроль українського неба є цілком реалістичні. При цьому він наголосив на важливості співпраці з Литвою.

"Все реалістично, і цього навчила нас війна. Якщо ми отримаємо F-16, якщо у нас будуть власні бойові та розвідувальні дрони — саме в цьому є важливість нашого співробітництва з Литвою, якщо у нас будуть засоби РЕБ та ракети, ми будемо контролювати наше небо. Це все досяжно", — вважає Кулеба.

Міністр зазначив, що наразі всі співпраці з міжнародними партнерами вже на етапі реалізації і "нічого безпрецедентного тут немає, нам просто необхідно отримати всі ці елементи у достатній кількості і в належний час".

"Саме над цим ми працюємо, і саме тому Європейський фонд миру є дуже важливим, він створить додаткові можливості та засоби для забезпечення цих елементів для України", — підкреслив очільник української дипломатії.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба, заявив, що Україна отримає винищувачі F-16 від Данії суворо за планом. Наразі ризиків зриву програми передачі літаків немає, вони найближчим часом прибудуть до України.

Додамо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що війна з Росією може бути вирішена, якщо Україна отримає необхідні ресурси. Він додав, що наша держава пропонує Заходу найкращу угоду в світі.

Дмитро Кулеба
Литва
Україна
ракети
літаки
F-16

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