Кулеба рассказал о приоритетах Украины в войне в 2024 году

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: AP

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится лишить Россию контроля над небом в 2024 году. По его мнению, тот, кто контролирует небо, определяет, когда закончится война.

Об этом Кулеба заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Укринформ.

Читайте также:

Приоритеты Украины на 2024 год

Он отметил, что в 2022 году украинские защитники освободили большую часть захваченных территорий — 50%. А в 2023 году удалось оттеснить Черноморский флот РФ из территориальных вод Украины, что позволило восстановить "зерновой коридор", который теперь не зависит от России.

"2024-й должен стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба. Потому что тот, кто контролирует небо, будет определять, когда и как закончится война", — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что помощь от партнеров должна содержать передачу Украине истребителей F-16, дальнобойных ракет, дронов и средств РЭБ.

"Итак, если все это будет, то мы продолжим побеждать и бороться. Мы боремся против очень большого противника, который не спит. Это требует времени", — добавил глава МИД.

Напомним, что 17 января в 14.45 состоится сессия "Украина в войне: год третий" на полях Ежегодного форума в Давосе. В ней примут участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

Также мы писали, что 16 января президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега прибыли на дискуссионную панель "Украинский дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.