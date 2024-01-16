Выборы в США – Кулеба поделился ожиданиями от выборов президента США

Дмитрий Кулеба. Фото: AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил свое мнение по поводу предстоящих выборов президента США и ожиданий относительно результатов этого голосования. Глава дипведомства подчеркнул, что помощь Украине отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов Америки.

Об этом Кулеба сказал в интервью изданию Uklad Sił.

Читайте также:

Что сказал Кулеба

"Наше государство победит в войне против России независимо от того, кандидат от какой партии станет новым президентом США", — заявил он.

Также, отвечая на вопрос о том, какой будет поддержка Украины со стороны Штатов после выборов, дипломат отметил, что, в конце концов, дело в том, что на кону в Украине стоит гораздо больше, чем одна только наша страна.

"Исторически демократы в США были менее желающими воевать с Россией, но нам повезло, что есть президент Байден, который является демократом и понимает Украину. Он понимает, что поставлен на карту, и делает очень, очень много, чтобы нам помочь. Не только для нас, но и для мира, который представляют США. С другой стороны, исторически сложилось так, что республиканцы всегда были более готовы бороться с Россией, и тенденция быть более решительной и настойчивой во внешней политике все еще очень присутствует в Республиканской партии. Но нас потенциальный кандидат-республиканец, господин Трамп, который имеет разные взгляды на отношения с Украиной и Россией", — добавил Кулеба.

Кроме того, он считает, что партийная принадлежность нового лидера США не помешает победе Украины, какого бы президента не избрали американцы.

Напомним, спикер Национального совета Словакии Питер Пеллегрини огласил дату проведения президентских выборов в стране. Первый тур состоится 23 марта, а возможный второй — 6 апреля.

Также мы писали, что на выборах президента Тайваня победил кандидат от Демократической Прогрессивной Партии Лай Цинде. Он считается проамериканским и менее удобным вариантом для Северной Кореи.