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Кулеба рассказал, как замороженные активы РФ помогут в восстановлении Украины

9 января 2024 11:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба рассказал, как замороженные активы РФ помогут в восстановлении Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна точно получит деньги из замороженных российских активов. По его словам, их хватит, чтобы покрыть более 80% потребностей в восстановлении Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в интервью El Pais.

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Замороженные российские активы для Украины

"Это произойдет на 100%, вопрос в том, в каком объеме. Потому что есть три элемента: сами замороженные активы, доходы от них и налоги на эти доходы. Замороженных активов достаточно, чтобы покрыть более 80% наших потребностей в восстановлении. Мы сможем отстроить школы, больницы, инфраструктуру за счет страны, которая их разрушила", — заявил Кулеба.

По его словам, получение средств занимает некоторое время. Он подчеркнул, что Россия должна заплатить за то, что совершила.

"Мы должны построить комплексную систему, чтобы решить юридические вопросы и финансовые механизмы. Это сложный правовой, регуляторный и финансовый инструмент. Но даже если у кого-то есть сомнения, это решение придется принять, потому что это самое естественное решение из всех возможных", — добавил глава МИД.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находящиеся за рубежом российские активы должны быть использованы для помощи Украине. Общая их стоимость составляет 300 миллиардов долларов.

Также мы писали, что украинским правоохранителям в течение марта-мая 2022 года удалось предотвратить выведение более 200 миллиардов гривен в РФ. Это сделали благодаря тщательному анализу деятельности почти 16 тысяч компаний. Всего в рамках уголовных производств наложены аресты на активы суммой более 38 млрд грн.

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