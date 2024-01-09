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Кулеба розповів, як заморожені активи РФ допоможуть у відновленні України

9 січня 2024 11:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба розповів, як заморожені активи РФ допоможуть у відновленні України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країна точно отримає гроші із заморожених російських активів. За його словами, їх вистачить, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні України.

Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю El Pais.

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Заморожені російські активи для України

"Це станеться на 100%, питання в тому, в якому обсязі. Тому що є три елементи: самі заморожені активи, прибутки від них і податки на ці доходи. Заморожених активів достатньо, щоб покрити понад 80% наших потреб у відновленні. Ми зможемо відбудувати школи, лікарні, інфраструктуру за рахунок країни, яка їх зруйнувала", — заявив Кулеба.

За його словами, отримання коштів займає певний час. Він наголосив, що Росія повинна заплатити за те, що скоїла.

"Ми повинні побудувати комплексну систему, щоб розв'язати юридичні питання та фінансові механізми. Це складний правовий, регуляторний і фінансовий інструмент. Але навіть якщо у когось є сумніви, це рішення доведеться прийняти, тому що це найприродніше рішення з усіх можливих", — додав очільник МЗС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські активи, що знаходяться за кордоном мають бути використані для допомоги Україні. Загальна їх вартість становить 300 мільярдів доларів.

Також ми писали, що українським правоохоронцям протягом березня-травня 2022 року вдалося запобігти виведенню понад 200 мільярдів гривень до РФ. Це зробили завдяки ретельному аналізу діяльності майже 16 тисяч компаній. Загалом в межах кримінальних проваджень накладено арешти на активи сумою понад 38 млрд грн.

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