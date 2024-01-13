Атака на хуситов, позиция Великобритании, сигнал Сунака Путину

Американский самолет, принявший участие в атаке на объекты хуситов в Йемене. Фото: Twitter US Central Command

Ситуация в Йемене, где хуситы, поддерживаемые Ираном и не только им, продолжают гражданскую войну против законного правительства, вышла на геополитический уровень. И в этот момент свою неожиданную роль сыграла Великобритания, использовавшая инцидент в Красном море, в том числе и для того, чтобы послать сигнал Владимиру Путину. О том, что это за сигнал — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что происходит в Красном море

2024 год начался появлением новой горячей точки на карте мира. Это хуситы, террористическая группировка, контролирующая часть Йемена, решила ударить по Израилю — в поддержку других террористов, ХАМАСа (формально, конечно, у хуситов было подготовлено оправдание, но истинные их намерения понятны всем).

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Кроме того, хуситы стали бить по кораблям в Черном море — тоже объясняя свои действия якобы исключительно желанием нанести вред Израилю, поэтому, мол, обстреливали только те суда, которые направляются в израильский порт Эйлат.

Эта ситуация начала быстро выходить из-под контроля. И даже заседание Совбеза ООН, на котором была принята резолюция с требованием к хуситам прекратить огонь (что йеменские террористы, конечно, проигнорировали) — ничего положительного не принесло. Поэтому ведущие западные демократии решили, что пора действовать.

И в ночь с 11 на 12 января нанесли мощные удары по военным объектам хуситов в Йемене. Основную роль здесь сыграли Великобритания и США, но в атаке приняли и подразделения вооруженных сил еще четырех стран — Австралии, Канады, Нидерландов и даже Бахрейна. К утру стало известно о том, что пострадали более 60 объектов, контролируемых хуситскими террористами.

Российско-иранский след

Хотя хуситы являются достаточно самостоятельной организацией, но в этой ситуации, уверен военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, за ними достаточно четко вырисовывается тень Российской Федерации. Зачем же это нужно Кремлю?

Во-первых, Россия, как показал 2023 год, решила перейти к тактике создания многочисленных горячих точек в разных регионах планеты. Еще одна, к тому же, в регионе, где постоянно идут разные военные конфликты — вполне логично продолжить российские планы по расшатыванию и истощению мировых демократий.

Во-вторых, Йемен, Красное море — это тот регион, который очень важен для мировой торговли. Ведь именно через Красное море проходит кратчайший путь из Азии на европейские рынки. Даже один грузовой корабль, застрявший в Суэцком канале на несколько дней, создал очень серьезные проблемы для мировой экономики. Что уж говорить о войне в регионе, когда естественным образом уменьшится количество грузовых судов, пытающихся пройти Африканский континент по кратчайшему морскому пути.

Впрочем, за хуситами стоит не только Россия. Оружием этих террористов насыщает другой одиозный режим — режим аятолла в Исламской Республике Иран. В принципе, это сочетание не вызывает удивления, но стоит отметить, что Россия в этой истории будет осуществлять скорее политическое прикрытие, а вот военной составляющей очередной террористической войны против цивилизованного мира будет заниматься именно иранская сторона.

Ответ Запада, ключевая роль Британии

Что будет делать в ситуации, которая сложилась в Красном море, Запад? Первый ответ мы уже заметили. Ответ, которому, честно говоря, может позавидовать украинская армия на фронтах войны против российских окупантов. Такое количество западного оружия украинские защитники еще никогда не использовали. Да и оружия такого в ВСУ еще не видели — скажем, крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Впрочем, важен не столько сам удар по хуситским объектам — а и о том, кто это сделал, с какой целью и какие сигналы послал режимам, стоящим за йеменскими террористами. И здесь на авансцену мировой политики вышла Великобритания.

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что это совпадение во времени — удар по хуситам в Йемене и визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев (с заявлением о выделении 3 миллиардов долларов на военно-техническую помощь Украине) — совсем не совпадение. А мощный и четкий сигнал Владимиру Путину.

Суть этого сигнала заключается в том, что Запад не такой хилый, как его пытались показать разные пропагандисты (в частности, и украинские — скажем, Алексей Арестович). И удар по хуситам подтвердил решимость западных демократий бороться с мировой террористически авторитарными угрозами.

Этот удар — в определенной степени и по России. Им США и Великобритания демонстрируют, что они готовы к потенциальной конфронтации с Российской Федерацией. Особенно Великобритания, которая на фоне возможного уменьшения военной помощи Украины со стороны США отметила как раз противоположное — увеличение и усиление военной поддержки ВСУ.

Конечно, Россия — не хуситы, у России есть ядерное оружие, что делает невозможным подобные операции со стороны западных союзников. Но и лидер мирового демократического мира, Соединенные Штаты, и Великобритания, которая из мощного регионального игрока превращается в одного из главных членов антипутинской коалиции — этой атакой продемонстрировали, что им есть чем ответить Владимиру Путину, если тот захочет "поднять ставки" в украинской войне .