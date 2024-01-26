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Криобанки не будут утилизировать репродуктивные клетки погибших военных — Радуцкий рассказал детали

26 января 2024 23:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Криобанки не будут утилизировать репродуктивные клетки погибших военных — Радуцкий рассказал детали
Криобанк. Иллюстративное фото: Гемафонд
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские криобанки не будут утилизировать замороженные репродуктивные клетки погибших военных. Государство заинтересовано в продолжении рода всех украинцев.

Об этом сообщил Минздрав.

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Сохранение репродуктивных клеток погибших военных

Так, в этом году в Украине было введено государственное финансирование вспомогательных репродуктивных технологий — в марте вступит в силу соответствующий закон.

Он позволит семьям военных бесплатно сохранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода защитников.

"То, что в этом законе не предусмотрена такая же возможность для погибших — законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки", — уточнили в Минздраве.

Минздрав совместно с народными депутатами уже ведет соответствующую работу.

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Скриншот поста Минздрава

Что говорят в Верховной Раде

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в соцсетях и СМИ сегодня распространилась информация, что женщинам запретили использовать для оплодотворения замороженный биоматериал их погибших мужчин.

"Мы считаем такую ситуацию неправильной и несправедливой по отношению к нашим Героям и памяти о них. Мы считаем, что каждый Герой имеет право на продолжение своего рода — и не должен быть формального, чисто бюрократического подхода к этому вопросу по поводу погибших Героев", — написал он.

Народный депутат подчеркнул, что до марта в парламенте устранят эту проблему и проголосуют за необходимые изменения в законах.

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Скриншот поста Радуцкого

Впоследствии он добавил, что хочет дать исчерпывающие ответы на сохранение военных репродуктивных клеток.

Во-первых: репродуктивные клетки украинских защитников в случае гибели не будут утилизироваться.

Во-вторых: принятый законопроект 3496-IX касается исключительно военнослужащих, которые в результате травмы лишились возможности иметь детей, а не погибших воинов.

В-третьих: внесение соответствующих правок носило исключительно процессуальный характер, чтобы избежать противоречия закону со статьей 248 Гражданского кодекса, предусматривающей прекращение представительства при доверенности после смерти доверителя.

Кроме того, пока никаких правовых оснований для утилизации нет, потому что закон не вступил в силу.

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Скриншот поста Радуцкого

Напомним, что Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о том, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим безвозмездный забор и сохранение репродуктивных клеток. 271 народный депутат в сессионном зале выступил за этот законопроект.

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