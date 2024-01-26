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Кріобанки не утилізуватимуть репродуктивні клітини загиблих військових — Радуцький розповів деталі

26 січня 2024 23:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кріобанки не утилізуватимуть репродуктивні клітини загиблих військових — Радуцький розповів деталі
Кріобанк. Ілюстративне фото: Гемафонд
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські кріобанки не будуть утилізувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових. Держава зацікавлена у продовженні роду всіх українців.

Про це повідомило МОЗ.

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Збереження репродуктивних клітин загиблих військових

Так, цього року в Україні було запроваджене державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій — у березні набере чинності відповідний закон. 

Він дозволить родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду захисників. 

"Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув — законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни", — уточили в МОЗ.

Наразі МОЗ спільно з народними депутатами вже веде відповідну роботу. 

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Скриншот допису МОЗ

Що кажуть у Верховній Раді

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький заявив, що у соцмережах та ЗМІ сьогодні поширилася інформація, нібито жінкам заборонили використовувати для запліднення заморожений біоматеріал їхніх загиблих чоловіків.

"Ми вважаємо таку ситуацію неправильною і несправедливою стосовно наших Героїв і памʼяті про них. Ми вважаємо, що кожен Герой має право на продовження свого роду — і не має бути формального, суто бюрократичного підходу до цього питання щодо загиблих Героїв", — написав він.

Народний депутат наголосив, що до березня у парламенті усунуть цю проблему та проголосують за необхідні зміни у законах.

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Скриншот допису Радуцького

Згодом він додав, що хоче дати вичерпні відповіді щодо збереження репродуктивних клітин військових.

По-перше: репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі — не утилізуватимуть.

По-друге: прийнятий законопроєкт 3496-IX стосується виключно військовослужбовців, які внаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів. 

По-третє: внесення відповідних правок мало виключно процесуальний характер, аби уникнути суперечності закону зі статтею 248 Цивільного кодексу, яка передбачає припинення представництва за довіреності після смерті довірителя.

Крім того, наразі жодних правових підстав для утилізації немає, бо закон не набрав чинності. 

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Скриншот допису Радуцького

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про те, що держава забезпечуватиме українським військовослужбовцям безоплатний забір та збереження репродуктивних клітин. 271 народний депутат у сесійній залі виступив за цей законопроєкт.

українці
військові
Герой України
війна в Україні

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