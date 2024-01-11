Командующий ВМС рассказал, как принимали решение затопить фрегат Гетман Сагайдачный

Командующий ВМС Алексей Неижпапа. Фото: УП

К началу полномасштабного вторжения враг создал полноценную группировку десантных сил, собрав корабли из всех флотов. Также россияне приобрели способность десантировать полноценную бригаду морской пехоты одновременно на нескольких направлениях.

Об этом сказал Командующий ВМС Алексей Неижпапа в интервью УП.

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По словам военного, он понимал, что война не будет только на Донбассе, и готовились к этому.

"В ВМС была создана определенная группировка по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами. Эта группировка была рассредоточена, часть кораблей была в море, часть находилась в других пунктах базирования, нештатных, как говорится: на гражданских причалах или других объектах. Но большинство кораблей находилось в море", — вспомнил он.

Неижпапа заявил, что именно поэтому в первые дни войны ни один военный корабль не пострадал после массированных ударов противника — все они были рассредоточены.

Единственной чувствительной потерей Украины был фрегат "Гетман Сагайдачный" — на момент начала полномасштабной войны там начались ремонтно-модернизационные работы.

"На нем не было вообще энергетики, все дизельгенераторы подлежали полной замене, шел ремонт турбин, все вооружение так же было не в ладу. Как военный корабль, который мог бы участвовать в отражении агрессии, он на тот момент не был способен вообще", — рассказал Командующий ВМС.

По его мнению, командир корабля принял правильное решение затопить судно. Поскольку это прописано в положении "О корабельной службе": корабль не должен добраться врагу.

"А на тот момент враг очень быстро продвигался через Херсонскую область, уже обошел Херсон, был на подступах к Николаеву", — добавил Неижпапа.

Ранее мы писали, что уже в этом году в составе ВМС Украины можно увидеть первый корвет от Турции. Сейчас экипаж проходит обучение, впрочем, местонахождение и применение будут держать в тайне.

Кроме того, в нынешних условиях у России практически нет шансов взорвать морской десант, как минимум из-за уничтожения кораблей и значительного количества морской пехоты.