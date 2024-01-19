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КНДР испытывает ударный подводный дрон, способный нести ядерное оружие

19 января 2024 08:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
КНДР испытывает ударный подводный дрон, способный нести ядерное оружие
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Северной Корее заявили, что испытывают подводный дрон, который может нести ядерное оружие. Такие испытания назвали "ответом" на состоявшиеся на этой неделе совместные учения Южной Кореи, США и Японии.

Об этом сообщает Yonhap.

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Отмечается, что Северная Корея испытала подводную систему ядерного оружия в ответ на последние совместные морские учения с участием Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии, которые прошли с понедельника по среду на этой неделе.

Министерство обороны КНДР заявило, что страна провела важное испытание Haeil-5-23 в Восточном море.

"Позиция нашей армии по противодействию подводному ядерному вооружению еще больше совершенствуется, и ее разнообразные морские и подводные меры реагирования будут продолжать сдерживать вражеские военные маневры ВМС США и их союзников", — сказал представитель министерства обороны КНДР.

В то же время, подробности, в частности, характеристику оружия и дату самих испытаний в Северной Корее не разглашают.

Напомним, недавно лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов уничтожить столицы США и Южной Кореи, если они выберут путь военной конфронтации против его страны. При этом он выразил уверенность, что 2024 год станет "расцветом укрепления подготовки к войне".

Кроме того, Северная Корея планирует запустить три новых спутника-шпиона, создать военные БпЛА и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, "политика США делает войну неизбежной".

КНДР
ядерное оружие
дроны
испытания

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