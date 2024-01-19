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КНДР випробовує ударний підводний дрон, здатний нести ядерну зброю

19 січня 2024 08:43
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КНДР випробовує ударний підводний дрон, здатний нести ядерну зброю
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Північній Кореї заявили, що випробовують підводний дрон, який може нести ядерну зброю. Такі випробування назвали "відповіддю" на спільні навчання Південної Кореї, США та Японії, які відбулись на цьому тижні.

Про це повідомляє Yonhap

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Зазначається, що Північна Корея випробувала підводну систему ядерної зброї у відповідь на останні спільні морські навчання за участю Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії, які відбулись з понеділка по середу цього тижня. 

Міністерство оборони КНДР заявило, що країна провела важливе випробування Haeil-5-23 у Східному морі.

"Позиція нашої армії щодо протидії підводному ядерному озброєнню ще більше вдосконалюється, і її різноманітні морські та підводні заходи реагування продовжуватимуть стримувати ворожі військові маневри ВМС США та їх союзників", — сказав речник міністерства оборони КНДР.

Водночас подробиці, зокрема, характеристику зброї та дату самих випробувань у Північній Кореї не розголошують.

Нагадаємо, нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий знищити столиці США та Південної Кореї, якщо вони виберуть шлях військової конфронтації проти його країни. При цьому він висловив упевненість, що 2024 рік стане "розквітом зміцнення підготовки до війни".

Крім того, Північна Корея планує запустити три нові супутники-шпигуни, створити військові БпЛА та збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році. За словами лідера КНДР Кім Чен Ина, "політика США робить війну неминучою".

КНДР
ядерна зброя
дрони
випробовування

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