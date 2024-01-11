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КНДР может поставлять России новый тип тактических управляемых ракет, — СМИ

11 января 2024 12:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
КНДР может поставлять России новый тип тактических управляемых ракет, — СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин. Фото: AP
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет для использования Москвой в войне с Украиной. Их могут передать в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности.

Об этом сообщает Yonhap.

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Издание отмечает, что вскоре Северная Корея может продать России еще новые типы тактических управляемых ракет. Это произойдет в дополнение к предполагаемой поставке баллистических ракет малой дальности для использования в войне с Украиной.

В то же время министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик предположил, что недавний визит Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов, вероятно, связан с поставкой оружия в РФ, ведь страны вроде бы договорились укреплять военное сотрудничество.

"По состоянию на конец декабря Северная Корея предоставила России около 5 тыс. контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 млн. снарядов калибра 152 мм или около 400 тыс. снарядов калибра 122 мм", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия в недавних атаках во время новогодних праздников применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что это "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния".

Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен на это Пхеньян ожидает от Москвы передовых военных технологий, оборудования для производства баллистических ракет и не только.

Добавим, недавно Ким Чен Ын привел дочь на завод по производству ракет. Это может свидетельствовать о ее потенциальной роли как будущем лидере страны.

оружие
КНДР
ракеты
поставки
война в Украине
Россия

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