КНДР может поставлять России новый тип тактических управляемых ракет, — СМИ
Северная Корея может продать России новые типы тактических управляемых ракет для использования Москвой в войне с Украиной. Их могут передать в дополнение к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности.
Об этом сообщает Yonhap.
Новые ракеты от КНДР для России
Издание отмечает, что вскоре Северная Корея может продать России еще новые типы тактических управляемых ракет. Это произойдет в дополнение к предполагаемой поставке баллистических ракет малой дальности для использования в войне с Украиной.
В то же время министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик предположил, что недавний визит Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов, вероятно, связан с поставкой оружия в РФ, ведь страны вроде бы договорились укреплять военное сотрудничество.
"По состоянию на конец декабря Северная Корея предоставила России около 5 тыс. контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 млн. снарядов калибра 152 мм или около 400 тыс. снарядов калибра 122 мм", — говорится в сообщении.
Напомним, что Россия в недавних атаках во время новогодних праздников применила северокорейские ракеты против Украины. В Великобритании осудили такие действия Российской Федерации и заявили, что это "симптом ее изоляции на мировой арене и признак ее отчаяния".
Также мы писали, что Северная Корея поставила России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен на это Пхеньян ожидает от Москвы передовых военных технологий, оборудования для производства баллистических ракет и не только.
Добавим, недавно Ким Чен Ын привел дочь на завод по производству ракет. Это может свидетельствовать о ее потенциальной роли как будущем лидере страны.
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