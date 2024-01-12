Військова допомога - США продовжують надавати допомогу Україні

Оксана Маркарова. Фото: скриншот

Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам. Снабжения продолжаются и снижения нет. Правда, приоритетом является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов, ведь у Пентагона заканчиваются деньги.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Голос Америки.

Читайте также:

Что известно о помощи США Украине

Из трех программ, по которым США сотрудничает с Украиной, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative/Инициатива содействия безопасности Украины) и FMF (Foreign Military Financing/Иностранное военное финансирование), две — это закупки, а Presidential Drawdown Authority (PDA — Уполномочия Президента о выделении — ред.) — это выделение из складов готового оружия.

"В бюджете, кроме программы на выделение, просто предоставляющей полномочия президенту и Минобороны США выделять (готовое оружие, — ред.), есть также и сумма заложенная на восстановление (пополнение собственных запасов США, после оказания помощи Украине, — ред.). Сейчас мы в ситуации, когда якобы дополнительные полномочия еще есть, а вот средств на пополнение уже нет", — добавила Маркарова.

По словам посла, главным приоритетом для украинского посольства является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов. Ибо Пентагон, по ее словам, и так делает все возможное.

Вместе с тем, даже если новых выделений пока нет, Киев продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам.

"Очень много выделений, которые были летом, особенно закупались по программе USAI, — помните были большие пакеты по 3 миллиарда долларов, по 2 миллиарда долларов? — это все были закупки. Поэтому поставки продолжаются. И если мы не видим новых выделений, поставки на самом деле идут, снижения нет. Значит ли это, что нам достаточно оружия? — нет", — пояснила госпожа посол, отметив, что срочно нужны новые законопроекты и полномочия для выделения из собственных запасов и также новые закупки.

Напомним, Конгресс США и Белый дом думают о том, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 млрд долларов.