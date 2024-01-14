Хуситы пожаловались на новые удары по Йемену со стороны Великобритании и США

Йеменские хуситы. Иллюстративное фото: YAHYA ARHAB

Войска Великобритании и США нанесли новые удары по военным объектам, которые находятся в Йемене. Это произошло сегодня, 14 января.

Об этом сообщает Al Arabiya.

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Что известно о новых ударах по военным объектам в Йемене 14 января

Отмечается, что такие атаки направлены на объект хуситов к северу от провинции Ходейда.

По информации телеканала Al-Masirah, руководителями которого являются участники военной группы, которую поддерживает Иран, истребители и разведывательные беспилотники до сих пор летают над регионом, пишет Bloomberg.

В свою очередь Великобритания и США не подтверждали таких ударов.

Какая ситуация в регионе

Ночью в пятницу, 12 января, США и Великобритания нанесли удары по объектам в Йемене. Они связаны с боевиками-хуситами. Это первые удары по хуситам, когда те начали атаковать гражданские судна в Красном море в конце прошлого года.

Также мы писали, что боевики-хуситы ошибочно попали в российский танкер, который перевозил нефть у берегов Йемена. Как известно, это не первый случай ошибочной атаки.

В свою очередь сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что за активизацией хуситов в Йемене и кризисом в Красном море стоит Российская Федерация. Кремлю нужны как можно больше локальных конфликтов в разных частях света.