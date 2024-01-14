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Хусити поскаржилися на нові удари по Ємену з боку Британії та США

14 січня 2024 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Хусити поскаржилися на нові удари по Ємену з боку Британії та США
Єменські хусити. Ілюстративне фото: YAHYA ARHAB
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Війська Великої Британії та США завдали нових ударів військових об'єктах, які знаходяться в Ємені. Це сталося сьогодні, 14 січня.

Про це повідомляє Al Arabiya.

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Наголошується, що такі атаки спрямовано на об'єкт хуситів на північ від провінції Ходейда. 

За інформацією телеканалу Al-Masirah, керівниками якого є учасники військової групи, яку підтримує Іран, винищувачі та розвідувальні безпілотники досі літають над регіоном, пише Bloomberg

Своєю чергою наразі Велика Британія та США не підтверджували таких ударів. 

Яка ситуація в регіоні

Вночі в п'ятницю, 12 січня, США і Велика Британія завдали ударів по об'єктах у Ємені. Вони пов'язані із бойовиками-хуситами. Це перші удари по хуситах, відколи ті  почали атакувати цивільні судна в Червоному морі наприкінці минулого року.

Також ми писали, що бойовики-хусити помилково поцілили в російський танкер, який перевозив нафту поблизу берегів Ємену. Як відомо, це не перший випадок помилкової атаки.

Своєю чергою співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що за активізацією хуситів у Ємені і кризою у Червоному морі стоїть Російська Федерація. Кремлю потрібні якомога більше локальних конфліктів у різних частинах світу.

США
Іран
війна
бойовики
телеканали
Велика Британія
Ємен

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