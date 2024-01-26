Херсонская прокуратура арестовала имущество депутата более чем на 640 млн грн — что он натворил

Подписание документа. Иллюстративное фото: Суспільне

Депутат Херсонского областного совета перешел на сторону врага и вступил в партию "Единая Россия". Его имущество более чем на 640 млн грн удалось арестовать.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

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"На более 640 млн грн арестовано имущество депутата Херсонского облсовета, который перешел на сторону врага и вступил в путинскую партию "Единая Россия", — говорится в сообщении.

Среди арестованного имущества херсонского депутата:

корпоративные права в 12 агрофирмах и предприятиях и принадлежащие им земельные участки площадью 2.5 тыс. га;

тепличный комплекс;

автозаправочный комплекс;

свыше 30 объектов недвижимого имущества;

транспортные средства;

охотничьи ружья и карабин;

банковские счета.

В прокуратуре отметили, что арест на имущество наложен на основании подозрения в государственной измене и коллаборационной деятельности.

В настоящее время принимаются меры по его передаче в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Скриншот поста Херсонской областной прокуратуры

Напомним, что ВАКС наложил арест на имущество одесского таможенника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Вероятно, должностное лицо занималось взяточничеством, за что приобрело квартиру за более двух миллионов.

Также мы писали, что САП сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 млн грн ущерба.