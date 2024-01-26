Херсонская прокуратура арестовала имущество депутата более чем на 640 млн грн — что он натворил
Депутат Херсонского областного совета перешел на сторону врага и вступил в партию "Единая Россия". Его имущество более чем на 640 млн грн удалось арестовать.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Херсонский депутат перешел на сторону РФ
"На более 640 млн грн арестовано имущество депутата Херсонского облсовета, который перешел на сторону врага и вступил в путинскую партию "Единая Россия", — говорится в сообщении.
Среди арестованного имущества херсонского депутата:
- корпоративные права в 12 агрофирмах и предприятиях и принадлежащие им земельные участки площадью 2.5 тыс. га;
- тепличный комплекс;
- автозаправочный комплекс;
- свыше 30 объектов недвижимого имущества;
- транспортные средства;
- охотничьи ружья и карабин;
- банковские счета.
В прокуратуре отметили, что арест на имущество наложен на основании подозрения в государственной измене и коллаборационной деятельности.
В настоящее время принимаются меры по его передаче в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами.
Напомним, что ВАКС наложил арест на имущество одесского таможенника, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Вероятно, должностное лицо занималось взяточничеством, за что приобрело квартиру за более двух миллионов.
Также мы писали, что САП сообщила о подозрении двум бывшим депутатам Одесского областного совета. Чиновников подозревают в причастности к присвоению 32 судов, что нанесло государству более 80 млн грн ущерба.
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