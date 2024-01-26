Херсонська прокуратура заарештувала майно депутата на понад 640 млн грн — що він накоїв

Підписання документу. Ілюстративне фото: Суспільне

Депутат Херсонської обласної ради перейшов на бік ворога та вступив до партії "Єдина Росія". Його майно на понад 640 млн грн вдалося арештувати.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

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"На понад 640 млн грн арештовано майно депутата Херсонської облради, який перейшов на бік ворога та вступив до путінської партії "Єдина Росія", — йдеться у повідомленні.

Серед арештованого майна херсонського депутата:

корпоративні права у 12 агрофірмах та підприємствах та належні їм земельні ділянки площею 2.5 тис. га;

тепличний комплекс;

автозаправний комплекс;

понад 30 об’єктів нерухомого майна;

транспортні засоби;

мисливські рушниці та карабін;

банківські рахунки.

У прокуратурі зазначили, що арешт на майно накладено на підставі підозри у державній зраді та колабораційній діяльності.

Наразі вживаються заходи щодо його передачі в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Скриншот допису Херсонської обласної прокуратури

Нагадаємо, що​ ВАКС наклав арешт на майно одеського митника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ймовірно, посадовець займався хабарництвом, за що придбав квартиру за понад два мільйони.

Також ми писали, САП повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 млн грн збитків.