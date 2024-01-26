Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Херсонська прокуратура заарештувала майно депутата на понад 640 млн грн — що він накоїв arrow

Херсонська прокуратура заарештувала майно депутата на понад 640 млн грн — що він накоїв

26 січня 2024 19:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Херсонська прокуратура заарештувала майно депутата на понад 640 млн грн — що він накоїв
Підписання документу. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Депутат Херсонської обласної ради перейшов на бік ворога та вступив до партії "Єдина Росія". Його майно на понад 640 млн грн вдалося арештувати.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Читайте також:

Херсонський депутат перейшов на бік РФ

"На понад 640 млн грн арештовано майно депутата Херсонської облради, який перейшов на бік ворога та вступив до путінської партії "Єдина Росія", — йдеться у повідомленні.

Серед арештованого майна херсонського депутата:

  • корпоративні права у 12 агрофірмах та підприємствах та належні їм земельні ділянки площею 2.5 тис. га;
  • тепличний комплекс;
  • автозаправний комплекс;
  • понад 30 об’єктів нерухомого майна;
  • транспортні засоби;
  • мисливські рушниці та карабін;
  •  банківські рахунки. 

У прокуратурі зазначили, що арешт на майно накладено на підставі підозри у державній зраді та колабораційній діяльності. 

Наразі вживаються заходи щодо його передачі в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

null
Скриншот допису Херсонської обласної прокуратури

Нагадаємо, що​ ВАКС наклав арешт на майно одеського митника, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Ймовірно, посадовець займався хабарництвом, за що придбав квартиру за понад два мільйони.

Також ми писали, САП повідомила про підозру двом колишнім депутатам Одеської обласної ради. Посадовців підозрюють у причетності до привласнення 32 суден, що завдало державі понад 80 млн грн збитків.

Херсонська область
держзрада
окупанти
Колаборант
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

Актуальне по темі