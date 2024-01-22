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Кадыров в панике сбежал из Мариуполя — что его испугало и зачем он ехал туда

22 января 2024 23:24
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кадыров в панике сбежал из Мариуполя — что его испугало и зачем он ехал туда
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Мариуполе. Фото: Telegram Петра Андрющенко
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сегодня заявил, что во временно оккупированный украинский город сегодня прибыл председатель Чечни Рамзан Кадыров с сыном. Впоследствии они скрылись из города из-за появления гражданского дрона, который снимал с высоты, как подростки играли в футбол.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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По его сообщению, террорист приехал в город, чтобы "протаскивать" своего сына на должность главы администрации города, которую назначает главарь "ДНР" Денис Пушилин. Он отметил, что это очень сильно напоминает ситуацию в Грозном, когда россияне полностью уничтожили столицу ЧРИ.

"В первой половине дня он должен был провести совещание в городской оккупационной администрации по ул. Громовой и потом красиво позировать в Филармонии. Где, собственно, отметить "дон-дон", что сын должен быть здесь главным. Такая аллюзия и параллель: Грозный уничтожен россиянами и отстроен. Теперь Мариуполь то же самое", — пишет Андрющенко.

Кадыров в панике сбежал из Мариуполя — что его испугало и зачем он ехал туда
Пост Андрющенко. Источник: Telegram

Кадыров сбежал из Мариуполя из-за дрона

По его словам, во время совещания Кадырова, в городском ЖК "Невский" в 300 метрах от администрации, подростки во время игры в футбол, подняли в небо дрон для съемки игры. Когда охрана Кадырова увидела дрон, быстро эвакуировала Кадырова с сыном из города.

Кадыров в панике сбежал из Мариуполя — что его испугало и зачем он ехал туда
Автомобиль российской полиции в Мариуполе. Источник: Андрющенко Time

"При том, что секретность была такова, что в каждом дворе патрули, ФСБ вокруг. Только улицы не перекрывали и другие запреты не применяли, чтобы никто не догадался. Вышло наоборот, но забавно", — иронизирует Петр Андрющенко.

Напомним, что в Украине будут заочно судить приспешника Кадырова, главу прокремлевского парламента Чеченской Республики Ичкерия Магомеда Даудова. Служба безопасности Украины завершила расследование и уже направила акт в суд.

В то же время во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошла стычка между "кадыровцами" и российской военной полицией. Как сообщается, в схватке принимал участие бывший телохранитель вожака террористов, Ваха Хамбулатов.

Мариуполь
Донецкая область
Рамзан Кадыров
оккупация
дроны

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