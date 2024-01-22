Кадиров у паніці втік з Маріуполя — що його налякало та навіщо він туди їхав

Голова Чечні Рамзан Кадиров у Маріуполі. Фото: Telegram Петра Андрющенка

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сьогодні заявив, що до тимчасово окупованого українського міста сьогодні прибув голова Чечні Рамзан Кадиров з сином. Згодом вони втекли з міста через появу цивільного дрона, який фільмував з висоти, як підлітки грали у футбол.

Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

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За його повідомленням, терорист приїхав до міста, аби "протягувати" свого сина на посаду на голови адміністрації міста, яку призначає ватажок "ДНР" Денис Пушилін. Він зауважив, що це дуже сильно нагадує ситуацію у Грозному, коли росіяни вщент знищили столицю ЧРІ.

"В першій половині дня він мав провести нараду в міській окупаційній адміністрації по вул. Громової та потім красиво позувати в Філармонії. Де, власне, наголосити "дон-дон" що син має бути тут головним. Така собі алюзія та паралель: Грозний знищено росіянами та відбудовано. Тепер Маріуполь те саме", — пише Андрющенко.

Допис Андрющенка, Джерело: Telegram

Кадиров втік з Маріуполя через дрон

Та за його словами, під час наради Кадирова, в міському ЖК "Невський" за 300 м від адміністрації, підлітки під час гри у футбол, підняли в небо дрона для фільмування гри. Коли охорона Кадирова побачила дрон, то швидко евакуювала Кадирова з сином з міста.

Авто російської поліції у Маріуполі. Джерело: Андрющенко Time

"При тому, що таємність була така, що в кожному дворі патрулі, ФСБ навколо. Лише вулиці не перекривали та інші заборони не застосовували, аби ніхто не догадавсь. Вийшло навпаки, але кумедно", — іронізує Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в Україні заочно судитимуть поплічника Кадирова, голову прокремлівського парламенту Чеченської Республіки Ічкерія Магомеда Даудова. Служба безпеки України завершила розслідування і вже скерувала акт до суду.

Водночас у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області відбулася сутичка між "кадирівцями" та російською військовою поліцією. Як повідомляється, в сутичці брав участь колишній тілоохоронець ватажка терористів, Ваха Хамбулатов.