Израиль продлил пребывание украинским беженцам на территории страны до конца 2024 года
Израиль продлил разрешение на пребывание беженцев из Украины до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.
Израиль продлил пребывание украинским беженцам
"Мы приветствуем сегодняшнее решение правительства Израиля продлить разрешение гражданам Украины на легальное пребывание в Израиле до конца 2024 года!", — говорится в сообщении.
Там подчеркнули, что Украина высоко ценит это решение и считает его особенно щедрым в столь сложные времена для Израиля.
"Наши народы вместе проходят через тяжелые времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа", — сказал посол Украины Евгений Корнийчук.
Напомним, что Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать в дальнейшем в страну.
Также мы писали, что в Шотландии заявили об остановке финансирования размещения украинских беженцев в отелях. Там сообщают об отсутствии средств для таких нужд.
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