Израиль продлил пребывание украинским беженцам на территории страны до конца 2024 года

Украинские беженцы в Израиле Фото: The Times of Israel

Израиль продлил разрешение на пребывание беженцев из Украины до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

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Израиль продлил пребывание украинским беженцам

"Мы приветствуем сегодняшнее решение правительства Израиля продлить разрешение гражданам Украины на легальное пребывание в Израиле до конца 2024 года!", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Украина высоко ценит это решение и считает его особенно щедрым в столь сложные времена для Израиля.



"Наши народы вместе проходят через тяжелые времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа", — сказал посол Украины Евгений Корнийчук.

Скриншот поста посольства Украины в Израиле.

Напомним, что Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать в дальнейшем в страну.

Также мы писали, что в Шотландии заявили об остановке финансирования размещения украинских беженцев в отелях. Там сообщают об отсутствии средств для таких нужд.