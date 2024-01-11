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Израиль продлил пребывание украинским беженцам на территории страны до конца 2024 года

11 января 2024 10:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Израиль продлил пребывание украинским беженцам на территории страны до конца 2024 года
Украинские беженцы в Израиле Фото: The Times of Israel
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Израиль продлил разрешение на пребывание беженцев из Украины до конца 2024 года. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

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Израиль продлил пребывание украинским беженцам

"Мы приветствуем сегодняшнее решение правительства Израиля продлить разрешение гражданам Украины на легальное пребывание в Израиле до конца 2024 года!", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что Украина высоко ценит это решение и считает его особенно щедрым в столь сложные времена для Израиля.

"Наши народы вместе проходят через тяжелые времена, и даже сейчас мы чувствуем поддержку израильского народа", — сказал посол Украины Евгений Корнийчук.

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Скриншот поста посольства Украины в Израиле.

Напомним, что Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать в дальнейшем в страну.

Также мы писали, что в Шотландии заявили об остановке финансирования размещения украинских беженцев в отелях. Там сообщают об отсутствии средств для таких нужд.

Израиль
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беженцы
война в Украине

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