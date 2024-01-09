Италия отменила разрешение на проведение российской выставки об оккупированном Мариуполе, — МИД

Спикер МИД Олег Николенко. Фото: Facebook-страница Олега Николенко

Мэрия итальянского города Модена отменила разрешение на проведение российской выставки о "скором восстановлении" временно оккупированного Мариуполя. С таким обращением к властям итальянского города обратилось Министерство иностранных дел Украины.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Запрет на проведение российских провокаций

"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине", — подчеркнул он.

В МИД также призвали и другие города в мире не разрешать проведение подобных провокаций РФ. По словам Николенко, такое решение станет "важным вкладом в победу Украины над российской агрессией".

Скриншот сообщения из Facebook Олега Николенка

Что об этом известно

В Италии ранее планировали провести выставку о том, как Мариуполь переживает "восстановление" после оккупации города российскими захватчиками. Но Украина отреагировала на планы провести пропагандистское мероприятие.

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди местных школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.