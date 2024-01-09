Італія скасувала дозвіл на проведення російської виставки про окупований Маріуполь, — МЗС
Мерія італійського міста Модена скасувала дозвіл на проведення російської виставки щодо "швидкого відновлення" тимчасово окупованого Маріуполя. З таким зверненням до влади італійського міста звернулося Міністерство закордонних справ України.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Заборона на проведення російських провокацій
"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", — наголосив він.
У МЗС також закликали й інші міста у світі не дозволяти проведення подібних провокацій РФ. За словами Ніколенка, таке рішення стане "важливим внеском в перемогу України над російською агресією".
Що про це відомо
В Італії раніше планували провести виставку про те, як Маріуполь переживає "відновлення" після окупації міста російськими загарбниками. Проте Україна відреагувала на плани провести пропагандистський захід.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.
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