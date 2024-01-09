Італія скасувала дозвіл на проведення російської виставки про окупований Маріуполь, — МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко. Фото: Facebook-сторінка Олега Ніколенка

Мерія італійського міста Модена скасувала дозвіл на проведення російської виставки щодо "швидкого відновлення" тимчасово окупованого Маріуполя. З таким зверненням до влади італійського міста звернулося Міністерство закордонних справ України.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні", — наголосив він.

У МЗС також закликали й інші міста у світі не дозволяти проведення подібних провокацій РФ. За словами Ніколенка, таке рішення стане "важливим внеском в перемогу України над російською агресією".

Скриншот допису з Facebook Олега Ніколенка

Що про це відомо

В Італії раніше планували провести виставку про те, як Маріуполь переживає "відновлення" після окупації міста російськими загарбниками. Проте Україна відреагувала на плани провести пропагандистський захід.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють пропаганду серед місцевих школярів. Вони створюють музейні осередки своєї загарбницької війни та змушують дітей їх відвідувати.