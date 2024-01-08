Информация на миллиарды — ГУР получило секретные данные об ВПК РФ

Российские солдаты с беспилотником "Орлан". Фото иллюстративное: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило 100 гигабайт засекреченной информации с российского предприятия ООО "Специальный технологический центр" ("СТЦ"). По предварительной оценке стоимость данных составляет 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

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Как отметили разведчики, российское предпринимательство находится под санкциями с 2016 года. Его цеха строят военное снаряжение и технику, используемую армией России в войне с Украиной.

Самый распространенный продукт производства "СТЦ" — разведывательный беспилотник "Орлан" различных модификаций, а также целый ряд средств РЭБ, разведки, а также детали и запчасти для "Орланов".

Заявление ГУР. Источник: Telegram

В руки украинских разведчиков попала военная документация на 194 номенклатурные единицы: чертежи, техзадания, патенты, программное обеспечение, а также все имеющиеся и перспективные военные разработки.

"Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора", — говорится в сообщении.

Разведчики добавляют, что засекреченные данные удалось получить благодаря эффективному взаимодействию с гражданским обществом и медиасообществом.

Напомним, что ранее разведчики показали видео проведения очередной спецоперации в Белгородской области, когда были уничтожены два мобильных легких ЗРК "Панцирь-С1".

В то же время, российское ФСБ арестовало в России 16-летнего подростка из Дагестана. Его обвинили в покушении на диверсию на военном аэродроме "Шагол", когда тот пытался поджечь тяжелый многоцелевой истребитель Су-34.