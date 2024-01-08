Інформація на мільярди — ГУР отримало секретні дані про ВПК РФ

Російські солдати з безпілотником "Орлан". Фото ілюстративне: росЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало 100 гігабайт засекреченої інформації з російського підприємства ТЗО "Спеціальний технологічний центр" ("СТЦ"). За попередньою оцінкою, вартість даних складає 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба силового відомства.

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Як зазначили розвідники, російське підприємництво знаходиться під санкціями аж з 2016 року. Його цехи будують військове спорядження та техніку, яку армія Росії використовує у війні з Україною.

Найпоширеніший продукт виробництва "СТЦ" — розвідувальний безпілотник "Орлан" різноманітних модифікацій, а також ціла низка засобів РЕБ, розвідки, а також деталі та запчастини для "Орланів".

Заява від ГУР. Джерело: Telegram

До рук українських розвідників потрапила військова документація на 194 номенклатурні одиниці: креслення, техзавдання, патенти, програмне забезпечення, а також всі наявні та перспективні військові розробки.

"Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора", — йдеться у повідомленні.

Розвідники додають, що засекречені дані вдалося отримати завдяки ефективній взаємодії з громадянським суспільством та медіаспільнотою.

Нагадаємо, що раніше розвідники показали відео проведення чергової спецоперації у Бєлгородській області, коли було знищено два мобільних легких ЗРК "Панцир-С1".

Водночас російське ФСБ заарештувало в Росії 16-річного підлітка з Дагестану. Його звинуватили в замаху на диверсію на військовому аеродромі "Шагол", коли той намагався підпалити важкий багатоцільовий винищувач Су-34.