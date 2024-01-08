Інформація на мільярди — ГУР отримало секретні дані про ВПК РФ
Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало 100 гігабайт засекреченої інформації з російського підприємства ТЗО "Спеціальний технологічний центр" ("СТЦ"). За попередньою оцінкою, вартість даних складає 1,5 мільярда доларів.
Про це повідомляє пресслужба силового відомства.
ГУР отримала дані про ВПК РФ
Як зазначили розвідники, російське підприємництво знаходиться під санкціями аж з 2016 року. Його цехи будують військове спорядження та техніку, яку армія Росії використовує у війні з Україною.
Найпоширеніший продукт виробництва "СТЦ" — розвідувальний безпілотник "Орлан" різноманітних модифікацій, а також ціла низка засобів РЕБ, розвідки, а також деталі та запчастини для "Орланів".
До рук українських розвідників потрапила військова документація на 194 номенклатурні одиниці: креслення, техзавдання, патенти, програмне забезпечення, а також всі наявні та перспективні військові розробки.
"Це суттєвий удар по терористичній Москві: вказаний архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора", — йдеться у повідомленні.
Розвідники додають, що засекречені дані вдалося отримати завдяки ефективній взаємодії з громадянським суспільством та медіаспільнотою.
Нагадаємо, що раніше розвідники показали відео проведення чергової спецоперації у Бєлгородській області, коли було знищено два мобільних легких ЗРК "Панцир-С1".
Водночас російське ФСБ заарештувало в Росії 16-річного підлітка з Дагестану. Його звинуватили в замаху на диверсію на військовому аеродромі "Шагол", коли той намагався підпалити важкий багатоцільовий винищувач Су-34.
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