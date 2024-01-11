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Игнат рассказал о ПВО россиян в Крыму и успешных операциях ВСУ

11 января 2024 12:50
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Игнат рассказал о ПВО россиян в Крыму и успешных операциях ВСУ
Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Воздушные силы ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат указал, что в Крыму российская противовоздушная оборона достаточно мощная, там есть разные комплексы малого, среднего и большого радиуса действия. При этом Воздушные силы ВСУ совершают успешные удары по позициям окупантов и проводят операции по командным пунктам противника.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Юрий Игнат.

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По словам Игната подтверждением того, что в Крыму есть разные типы российской ППО есть и уничтожение С-400 "Триумф". Также он указал, что россияне могут пополнять свои запасы противовоздушного оружия постоянно, однако украинские пилоты все равно будут наносить сокрушительных ударов по ним.

"Это было несколько таких атак буквально недавно, где были поражены различные объекты, в частности это защищенные командные пункты, которые были нашими в Крыму, которые будут нашими. Каждая такая атака, когда наносятся удары по именно таким вот важным объектам противника это еще один шаг к нашей победе. Как мы видим, долетает и там, и там, и в глубину даже", — пояснил Игнат.

Спикер отметил, что украинской армии очень хочется проверить, как будет реагировать российская ПВО на баллистику и сможет ли сбивать ее.

"Patriot показал, что может сбивать баллистику, хочется проверить, сможет ли сбивать баллистику российская ПВО, очень хочется верить, что нам будут поставлять и такие ракеты", — добавил Игнат.

Ранее мы писали о том, зачем россияне запустили по Украине сотни ракет, каким в целом является ударный потенциал РФ и как работает знаменитый ЗРК Patriot — в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

Добавим, с начала полномасштабной войны Россия запустила по Украине 63 аэробалистических ракеты "Кинжал". Однако Силам ПВО удалось сбить 25 таких целей противника.

война
Крым
Украина
обстрелы
ПВО
ракеты
Юрий Игнат

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