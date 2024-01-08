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Игнат объяснил, почему Россия запускает ракеты по территории Украины из Каспийского моря

8 января 2024 20:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Игнат объяснил, почему Россия запускает ракеты по территории Украины из Каспийского моря
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские захватчики запускают по городам Украины ракеты из Каспийского моря, ведь вероятно боятся, что они упадут на территорию РФ. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, иногда вражеские ракеты падают в другом месте, чем в том, которое было запланировано.

Об этом он заявил в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Почему российские ракеты могут падать на территорию РФ

Игнат подчеркнул, что российские ракеты падают в других местах из-за того, что иногда теряют радиолокационную привязку к своей цели, поэтому срабатывают самоликвидаторы.

По его словам, подобные случаи были во время того, когда российская ракета уничтожила половину села на территории РФ.

"Не зря оккупанты запускают ракеты из района Каспийского моря, над морем. Потому что есть вероятность несхода ракеты — что она просто отвалится от самолета и упадет россиянам на голову... Именно поэтому Волгодонск и район Каспийского моря являются самыми частыми районами, откуда россияне запускают ракеты", — отметил Игнат.

Ракетный удар по Украине 8 января

Сегодня, 8 января, российская армия атаковала Харьковскую область. Враг попал в предприятие и учебное заведение.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли торговый центр в Кривом Роге, десятки частных домов и другие громады. В результате вражеской атаки погиб один человек, также есть пострадавшие.

Отметим, что Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и восемь "шахедов" во время ракетной атаки РФ на украинские города.

Напомним, ранее Юрий Игнат в интервью Новини.LIVE рассказал, что в воздушно-авиационном арсенале РФ находятся немало носителей крылатых ракет, таких как бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95, Ту-160. Следовательно, вопрос не в носителях, а в количестве ракет, которые враг может позволить себе для нанесения ударов.

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