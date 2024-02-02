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Игнат эмоционально ответил украинцам на слова об отказе Киева от австралийских F-18 Hornet

2 февраля 2024 12:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат эмоционально ответил украинцам на слова об отказе Киева от австралийских F-18 Hornet
Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат эмоционально ответил украинцам, которые распространяли информацию о возможном отказе Киева от австралийских F-18 Hornet. Он также использовал нецензурную лексику.

Сообщение с перепиской Юрия Игната с украинцами распространилось в соцсетях.

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"Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно, своим предательством! Мы идем единственной доступной тропой к западным самолетам. Насколько это возможно", — заявил он.

Внимание! Фото 18+, содержит ненормативную лексику!

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Ответы Игната украинцам. Фото: скриншот

По его словам, есть четкая позиция о поставках — публичная и непубличная. Однако информацию об отказе от австралийских F-18 Игнат прямо не опроверг.

Позже спикер прокомментировал свои высказывания.

"Когда не хватает новостей и просмотров, в ход идут скриншоты переписки в комментариях! Все сгодится для срача и хайпа! Да, употребляю и эмоциональные слова в адрес людей, которые занимаются критиканством и презирают работу многих людей в ВС, в том числе и мою", — заявил он.

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Пост Игнатия. Фото: скриншот

Напомним, Украина подала заявку на приобретение 45 вертолетов MRH-90 Taipan спустя три месяца после начала их утилизации. Австралийское правительство официально отклонило запрос Украины на получение парка вертолетов Taipan, которые выведены из эксплуатации.

Также мы писали, что в соцсети Tik Tok появилось видео, в котором якобы украинские летчицы делают виражи на современных истребителях F-16. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ, вероятно, речь идет об американских летчицах.

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Юрий Игнат

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