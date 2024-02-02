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Ігнат емоційно відповів українцям на слова про відмову Києва від австралійських F-18 Hornet

2 лютого 2024 12:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат емоційно відповів українцям на слова про відмову Києва від австралійських F-18 Hornet
Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат емоційно відповів українцям, які поширювали інформацію про ймовірну відмову Києва від австралійських F-18 Hornet. Він також використовував нецензурну лексику.

Допис з листуванням Юрія Ігната з українцями поширився в соцмережах.

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"Не знаєте, не триндіть! Тому що ви вже все дістали, якщо чесно, своїм зрадництвом! Ми йдемо єдиною доступною стежкою до західних літаків. Наскільки це можливо", — заявив він.

Увага! Фото 18+, містить ненормативну лексику!

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Відповіді Ігната українцям. Фото: скриншот

За його словами, є чітка позиція щодо поставок — публічна і непублічна. Однак інформацію про відмову від австралійських F-18 Ігнат прямо не спростував.

Пізніше речник прокоментував свої висловлювання. 

"Коли не вистачає новин і переглядів, застосовують скриншоти листування в коментарях! Все згодиться для срачу й хайпу! Так, вживаю й емоційні слова на адресу людей, які займаються критиканством і зневажають роботу багатьох людей у ПС, у тому числі й мою", — заявив він.

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Допис Ігната. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна подала заявку на придбання 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan через три місяці після початку їхньої утилізації. Австралійський уряд офіційно відхилив запит України на одержання парку гелікоптерів Taipan, які наразі виведені з експлуатації.

Також ми писали, що у соцмережі Tik Tok з'явилося відео, в яких начебто українські льотчиці роблять віражі на сучасних винищувачах F-16. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ, ймовірно, йдеться про американських льотчиць.

війна
українці
соцмережі
Австралія
Україна
літаки
Юрій Ігнат

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